Μητέρα συμμαθητή ατόμων που εμπλέκονται στο συμβάν στο Λουτράκι: «Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει»

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ενός 17χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου από μαχαίρι στο Λουτράκι. Ο ανήλικος, κατά πληροφορίες, επέστρεψε στο σπίτι του με τραύμα στον θώρακα δίχως να αναφέρει κάτι περί επίθεσης, όμως συγγενής του αντιλήφθηκε την κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου τελικά εξέπνευσε.

Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Σωτηρία» φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα, ενώ φέρεται να έχει ήδη υποδείξει στις Αρχές την ταυτότητα του δράστη που τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο.



Οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται τώρα στον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας δύο σημεία στον Περιφερειακό του Λουτρακίου, στο ύψος της Γερανείων και στον Άγιο Φανούριο, όπου φέρεται να έλαβε χώρα η συμπλοκή.

«Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι γίνεται»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, μητέρα συμμαθητή προσώπων που εμπλέκονται στο συμβάν σημείωσε πως η είδηση δεν την ξάφνιασε.



«Μου προκάλεσε έκπληξη, αλλά ήταν και λίγο αναμενόμενο. Όχι σε τέτοιο βαθμό βέβαια», ανέφερε χαρακτηριστικά η γυναίκα. «Όσοι γονείς έχουν παιδιά στην ηλικία 16 με 19, γνωρίζουν από τα παιδιά τους λίγο πολύ ότι ο τάδε κυκλοφορεί, δίνει ναρκωτικά ή κάνει χρήση», τόνισε η ίδια.



Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το επεισόδιο φαίνεται να συνδέεται με τον κόσμο των ναρκωτικών και ίσως με προηγούμενες συλλήψεις. «Αυτό ακούγεται, ότι αυτό έχει καθαρά να κάνει με ναρκωτικά. Ίσως να σχετίζεται και με μια υπόθεση ενός άλλου 17χρονου, πριν σχεδόν μια βδομάδα, που έπιασε η αστυνομία», ανέφερε στο Orange Press Agency, προσθέτοντας πως όλοι οι νεαροί ανήκαν στην ίδια παρέα.



Η ίδια εξέφρασε τη θλίψη της για τις οικογένειες, επισημαίνοντας τη δυσκολία των γονιών να ελέγξουν τις συναναστροφές των παιδιών τους στην εφηβεία. «Εντάξει, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι είναι, με ποιους κάνουν παρέα. Προσπαθούμε βέβαια να πούμε στα παιδιά «μην κάνεις με τον έναν ή τον άλλον» αλλά φοβάσαι κιόλας», είπε.



Η γυναίκα επισήμανε πως η κατάσταση στην περιοχή είναι γνωστή σε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων και των Αρχών. «Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε πώς κινούνταν και τι γινόταν και τι γίνεται στο Λουτράκι. Τουλάχιστον όσοι είμαστε γονείς, φαντάζομαι και η αστυνομία, επειδή και αυτοί ίσως ξέρουν, ας το λύσουν» κατέληξε.