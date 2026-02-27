Έτσι έγινε το φονικό στο Λουτράκι: Η ζημιά σε μοτοσικλέτα, το ραντεβού και η μοιραία κίνηση

Μόλις 16 ετών είναι το άτομο που συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (26/2), σε ερημική τοποθεσία στην περιφερειακή οδό του Λουτρακίου προς την Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου.

Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Κορίνθου έχουν πλέον σχηματίσει εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη, καθώς συνολικά 5 νεαροί και ανήλικοι όλοι γνωστοί μεταξύ τους συναντήθηκαν προκειμένου να λύσουν μία παρεξήγηση. Άπαντες μπήκαν στο όχημα ενός 17χρονου και πήγαν προς το σημείο που λίγο αργότερα θα βάφονταν με αίμα και θα στιγματίζει για πάντα τη ζωή τους. Αιτία για τον καυγά, σύμφωνα τουλάχιστον με τις μέχρι στιγμής καταθέσεις, είναι μία ζημιά σε μοτοσικλέτα του 19χρονου που νοσηλεύεται τραυματίας αλλά εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Δείτε βίντεο του OrangePress από τη μεταφορά του φερόμενου δράστη από το ΑΤ Λουτρακίου στην Ασφάλεια Κορίνθου:

Η λογομαχία που οδήγησε στο μαχαίρωμα

Μετά από έντονη λογομαχία, ανάμεσα στον 19χρονο και τον 16χρονο, ο ανήλικος φαίνεται πως έβγαλε από το παντελόνι του ένα μαχαίρι και άρχισε να τραυματίζει σε διάφορα σημεία του σώματος του τον νεαρό. Οι άλλοι τρεις μπήκαν στη μέση και προσπάθησαν να σταματήσουν τον καυγά, ωστόσο, εκτός ελέγχου ο 16χρονος φαίνεται να τραυμάτισε θανάσιμα στο στήθος δίπλα στην καρδιά τον 17χρονο και ελαφρύτερα (σ.σ. επιφανειακά στο αριστερό μπράτσο) έναν ακόμη από την παρέα. Αμέσως μετά έφυγε πεζός προς το δάσος και άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε από τους φίλους του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, από εκεί στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Σωτηρία» όπου νοσηλεύεται μέχρι και τώρα. Ωστόσο, φαίνεται πως άφησαν αβοήθητο τον 17χρονο, τον οποίο εντόπισε αναίσθητο και πεσμένο ανάσκελα σε πρανές αριστερά του δρόμου που οδηγεί από την περιφερειακή οδό Λουτρακίου προς την Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου ο αδερφός του. Μαζί με άλλα άτομο είχαν βγει στην ευρύτερη περιοχή και τον αναζητούσαν, κάτι που έγινε στις 08:00 το πρωί της Παρασκευής (27/2), μεταφέροντας τον με ΙΧ αυτοκίνητο στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες στον 16χρονο, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στον τόπου του εγκλήματος εντοπίστηκε και τον κινητό του 17χρονου.