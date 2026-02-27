Θρίλερ στο Λουτράκι: Νεκρός 17χρονος από μαχαίρι - Τραυματίας 19χρονος, εξετάζεται συμπλοκή

Ένα σοβαρό περιστατικό με θύματα έναν 17χρονο και έναν 19χρονο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Κορινθίας, με τον ανήλικο να χάνει τη ζωή του και τον 19χρονο να τραυματίζεται από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 19χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Λουτρακίου με τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Αν και τα τραύματά του δεν κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά, οι γιατροί ανησύχησαν για την κατάστασή του και αποφάσισαν τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, ένα 17χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου ήδη νεκρό από τον αδερφό του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι.

Ο τραυματίας φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, ωστόσο οι γιατροί εκτιμούν πως τα τραύματά του προέρχονται από μαχαίρι. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο τους να είχαν εμπλακεί σε μεταξύ τους επεισόδιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παραδεχτεί κάτι ο τραυματισμένος 19χρονος.

Παράλληλα, ο αδερφός του ανήλικου δεν έχει δώσει λεπτομέρειες στις Αρχές για το τι συνέβη και οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου.