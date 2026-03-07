Θρίλερ στην Κόρινθο με πτώμα νεαρού άνδρα που ανασύρθηκε από τη θάλασσα

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας μέσα από τη θάλασσα στην Κόρινθο σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου. Η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, κοντά στον φάρο στο λιμάνι της Κορίνθου.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα Korinthostv.gr, άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Κορίνθου, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τη σορό από τη θάλασσα.





Το πτώμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.



Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας μεταξύ 22 και 25 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.



Την υπόθεση ερευνά το Λιμενικό.