Συναγερμός στον Ισθμό Κορίνθου: Εντοπίστηκε σορός να επιπλέει στη θάλασσα
Η σορός είναι αγνώστων στοιχείων ενώ γίνονται έρευνες ώστε να εντοπιστεί πώς βρέθηκε στη θάλασσα.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Κορίνθου το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου καθώς πολίτες εντόπισαν μια σορό να επιπλέει μέσα στον Ισθμό.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το τοπικό δίκτυο Korinthostv, η σορός είναι αγνώστων στοιχείων με αποτέλεσμα να ενημερωθούν τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ισθμίων. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση ώστε να ανασυρθεί από τη θάλασσα με τη βοήθεια περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ.
Σημειώνεται πως, η προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τη διακρίβωση των αιτίων θανάτου αλλά και την ταυτοποίηση του ατόμου.