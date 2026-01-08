Κορινθία: Βίντεο ντοκουμέντο - Το όχημα περνά ξυστά από αντλία βενζινάδικου και καρφώνεται σε σπίτι

Τη στιγμή που αυτοκίνητο καταγράφει μια ανεξέλεγκτη πορεία πριν καταλήξει σε αυλή σπιτιού, από όπου ανασύρθηκαν νεκρά δύο άτομα νεαρής ηλικίας, στα Εξαμίλια Κορινθίας, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου. Το γκρι ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν ανήλικοι, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.



Στο οπτικό υλικό φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο, να εισέρχεται σε πρατήριο καυσίμων, να περνά δίπλα από την αντλία και στη συνέχεια να καρφώνεται στην αυλή γειτονικού σπιτιού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν από την άμορφη μάζα σιδερικών, νεκρά τα δύο παιδιά.



Όπως αναφέρει μάρτυράς στο Hlektra TV: «Κάτοικοι του χωριού μου είπαν ότι είδαν τρία οχήματα να κάνουν κόντρες από την πλατεία του χωριού και έρχονταν γκαζωμένα ως εδώ. Εγώ άκουγα τις γκαζιές, αλλά δεν τα είδα. Μετά το τρακάρισμα είδα τα άλλα δύο να φεύγουν»



Την υπόθεση διερευνά η Ελληνική Αστυνομία.