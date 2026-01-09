Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη στις γραμμές του Τραμ: Σμπαράλια ένα όχημα - Στο νοσοκομείο δυο τραυματίες
Σε άμορφη μάζα μετατράπηκαν δυο οχήματα τα οποία συγκρούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες μετά από παραβίαση σηματοδότη.
Σφοδρή σύγκρουση με δυο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.
Συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων. Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν πάνω στις γραμμές του τραμ, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δύο άτομα.
Από τις έρευνες προκύπτει ότι ένα εκ των δυο οχημάτων φαίνεται πως παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη στη διασταύρωση με αποτέλεσμα να βγάλει εκτός πορείας το διερχόμενο όχημα, το οποίο κατέληξε να συρθεί παράλληλα με τις γραμμές του Τραμ.
Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες όπου προχώρησαν σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Οι διασώστες χρειάστηκε να κόψουν τις ζώνες για να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τα δυο νεαρά παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν ελαφριά τραύματα.
Στο σημείο έσπευσε συνεργείο για να απομακρύνει το διαλυμένο όχημα ενώ από την πλευρά της, η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.