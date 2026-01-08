Μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισίας μετά από τροχαίο

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτη στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και πλήρη συμφόρηση στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα Ι.Χ. όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές στο μπροστινό μέρος, ενώ διασκορπισμένα θραύσματα από προφυλακτήρες και άλλα τμήματα του αυτοκινήτου έχουν καλύψει το οδόστρωμα.

Flash.gr

Η κίνηση έχει σχεδόν ακινητοποιηθεί, καθώς τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Google Maps

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.