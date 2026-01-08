Κίνηση: Χάλασαν τα φανάρια στη λεωφόρο Βουλιαγμένης - «Χάος» για τους οδηγούς

Ένα απέραντο χάος έχει προκληθεί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου καθώς ορισμένα φανάρια έχουν σταματήσει να λειτουργούν με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα στους οδηγούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν χαλάσει φανάρια στη συμβολή Ανεξαρτησίας - Κύπρου, στο ύψος της Δωδεκανήσου αλλά και στο μετρό Ηλιούπολης.

Σημειώνεται πως πρόκειται για περιοχές που είναι πολύ κομβικές με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ουρές ακινητοποιημένων οχημάτων.

Παράλληλα, προβλήματα έχουν παρατηρηθεί και σε φανάρια στο κέντρο της Αθήνας από το Χίλτον έως την Μεσογείων.

Πάντως, από νωρίς, η κίνηση στους δρόμους της Αττικής είναι αυξημένη δημιουργώντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους οδηγούς τα νεύρα των οποίων δοκιμάζονται καθημερινά.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί ο λόγος που τα φανάρια βγήκαν εκτός λειτουργίας.