Κίνηση: Ένα απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός - Τα 16 χιλιόμετρα φτάνει η ουρά των οχημάτων

Εφιαλτική είναι η ημέρα για τους οδηγούς στον Κηφισό, με το μποτιλιάρισμα, στο ρεύμα προς Πειραιά, να αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από την Κηφισιά και φτάνουν ως την Ιερά Οδό.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα έγινε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό, στο ύψος της Ιεράς Οδού, με ένα φορτηγό να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να καρφώνεται σε άλλο φορτηγό. Νεκρός ο ένας από τους οδηγούς, ηλικίας 25 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το φορτηγό που είχε κατεύθυνση προς Κηφισιά για άγνωστο λόγο πέρασε το διάζωμα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το φορτηγό που κινείτο προς Πειραιά.

Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τον έναν εξ αυτών, ηλικίας 25 ετών να καταλήγει λίγη ώρα αργότερα. Την ίδια ώρα, τα φορτηγά έχουν ακινητοποιηθεί, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Μετά δυσκολίας διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την αριστερά λωρίδα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα αλλά και γερανοί για να απομακρύνουν τα φορτηγά.

Αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν τις 10:00, στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς και συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω ενώ οι οδηγοί συναντούν δυσκολίες και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφισίας.