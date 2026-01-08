Χαϊδάρι: 64χρονος έχασε τη ζωή του - Παρασύρθηκε από φορτηγό

Τραγωδία στην άσφαλτο στο Χαϊδάρι το βράδυ της Τετάρτης. Ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- όταν ένα μικρό φορτηγό τον παρέσυρε. Ο οδηγός του φορτηγού, ηλικίας 61 ετών, συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:20 το βράδυ της Τετάρτης (7/1), στη Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη το δυστύχημα.

Παράλληλα, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε πολίτη διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό, όπως βίντεο από κάμερες ασφαλείας ή κινητά τηλέφωνα, να συνδράμει στις έρευνες, ώστε να ριχτεί φως στα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος.