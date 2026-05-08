Κίνηση: Χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (8/5) η κίνηση στους δρόμους της Αθήνα, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Ο Κηφισός συγκεντρώνει για ακόμη μία ημέρα τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Ιωνία.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν.

Βλάβη σε αγωγό ύδρευσης στο κέντρο της Αθήνας

Σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, τα προβλήματα εντοπίζονται στην Οδό Καραγιώργη Σερβίας από το ύψος της Πλατείας Συντάγματος.

Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Μεσογείων

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρος Κηφισίας, καθώς και στη Λεωφόρος Μεσογείων, με την κατάσταση να επιβαρύνεται όσο περνά η ώρα. Κίνηση παρατηρείται σταδιακά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιάς, όπου η κυκλοφορία γίνεται με χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Προβλήματα σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέσω της Περιφερειακής Υμηττού, όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στις εξόδους προς Λαμία