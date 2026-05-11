Κίνηση: Ζόρικα σε Κηφισό, Κηφισίας, κέντρο - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με σημαντικές καθυστερήσεις ξεκινάει η εβδομάδα αφού η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου μοιάζει δύσκολη.

Από νωρίς, η εικόνα της κυκλοφορίας στον Κηφισό είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους αφού οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές και εκτείνονται από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Αιγάλεω και στα δυο ρεύματα.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/MuZhnSVlu4 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 11, 2026

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά με αποτέλεσμα τουλάχιστον προς ώρας να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη λεωφόρο Συγγρού παρατηρούνται καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο από το ύψος της οδού Φραντζή έως τη Βούρβαχη.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, η κίνηση αυξάνεται σταδιακά σε ορισμένα σημεία και στα δυο ρεύματα.

Στο Πειραιά παρατηρείται κομφούζιο γύρο από το λιμάνι με ορισμένους δρόμους να έχουν κοκκινίσει.

Υπενθυμίζεται ότι, οι οδηγοί ταξί έδωσαν παράταση για ακόμη ένα εικοσιτετράωρο στην απεργία που προκήρυξε ο ΣΑΤΑ στις αρχές τις εβδομάδας απειλώντας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους όσο δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους.