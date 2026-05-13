Κίνηση: Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό, Αθηνών - Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Αττική Οδός

Άλλο ένα δύσκολο πρωινό περιμένει τους οδηγούς καθώς από νωρίς την Τετάρτη 13 Μαΐου σε αρκετούς δρόμους της Αττικής παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις. Τα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμη μια φορά στον Κηφισό αλλά και τις κεντρικές λεωφόρους της πρωτεύουσας δημιουργώντας μια εκνευριστική κατάσταση για όσους βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει δώσει για την κίνηση στο λεκανοπέδιο η Τροχαία, όπως κάθε πρωί, όσοι κινούνται στον Κηφισό αντιμετωπίζουν ήδη χαοτικές καταστάσεις καθώς η ουρά είναι μεγάλη από νωρίς. Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 13, 2026

Την ίδια εικόνα θα αντιμετωπίσουν και όσοι βρίσκονται στη λεωφόρο Αθηνών όπου το κύριο πρόβλημα εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, μέχρι στιγμής η εικόνα είναι καλή ωστόσο ώρα με την ώρα η κίνηση θα αυξάνεται.

Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.