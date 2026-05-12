Κίνηση: «Χάος» σε Κηφισό, Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν οι οδηγοί στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου αφού από νωρίς το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Έτσι λοιπόν, αυτή την ώρα στον Κηφισό από το ύψος της Λυκόβρυσης και το Αιγάλεω παρατηρούνται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

https://t.co/pvgrY3rpev — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 12, 2026

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, στη λεωφόρο Κηφισίας, η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται με δυσκολία αφού στην κάθοδο προς Αθήνα από τη Νέα Ερυθραία έως και το Γηροκομείο, τμηματικά δημιουργούνται δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη λεωφόρο Συγγρού, η κίνηση για τους οδηγούς, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα πραγματοποιείται με ιδιαίτερη δυσκολία αφού τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τη Λαγουμιτζή έως την Αθανασίου Διάκου.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή αφού κατά μήκος τη παραλιακής έχει δημιουργηθεί κομφούζιο σε πολλά σημεία.

Στον Πειραιά έχει παρατηρηθεί κομφούζιο γύρω από το λιμάνι με πολλούς δρόμους να καταγράφουν σημαντικές καθυστερήσεις.