Καραμπόλα στην Αττική Οδό: Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Τρία οχήματα συγκρούστηκαν στον κόμβο Πεντέλης.
Update: 13:20
Με μεγάλη δυσκολία κινούνται τα οχήματα στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, εξαιτίας καραμπόλας που σημειώθηκε γύρω στις 12.30 της Κυριακής 10 Μαΐου 2026.
Συγκεκριμένα, τρία οχήματα συγκρούστηκε στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Πεντέλης, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης να ξεπερνούν τα 30 λεπτά.