Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 5 Μαΐου, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Η εικόνα στον Κηφισό είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό

Στο ρεύμα ανόδου, τα προβλήματα ξεκινούν από το Περιστέρι και εκτείνονται έως το ύψος της Μεταμόρφωσης, ενώ αντίστοιχα δύσκολη είναι η κατάσταση και στο ρεύμα καθόδου.

Πρόσθετα προβλήματα δημιουργούν ακινητοποιημένα οχήματα σε καίρια σημεία του Κηφισού. Συγκεκριμένα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία καταγράφεται στο ύψος της οδού Βικέλα, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω φορτηγού που έχει ακινητοποιηθεί.

Παράλληλα, προβλήματα σημειώνονται και στο ύψος της οδού Τσούντα, στα Άνω Πατήσια, στο ρεύμα προς Λαμία, επίσης εξαιτίας ακινητοποιημένου οχήματος.

Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες, όπως η Λεωφόρος Μεσογείων, η Λεωφόρος Κηφισίας, αλλά και η Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και στην περιοχή του Καρέα.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με βασικούς δρόμους να εμφανίζουν χαμηλές ταχύτητες, ενώ επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονές 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται και στις εξόδους προς Λαμία.