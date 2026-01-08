Κίνηση: «Αλαλούμ» στον Κηφισό - Στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Μεσογείων, Κηφισίας

Με το πόδι στο φρένο είναι κολλημένοι αρκετοί οδηγοί από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου με την κίνηση στους δρόμους της Αττική να μοιάζει εφιαλτική.

Συγκεκριμένα, λόγω σύγκρουσης δυο φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος του Αιγάλεω, η κυκλοφορία πραγματοποιείται με δυσχέρεια. Η ουρά των ακινητοποιημένων οχημάτων που έχει σχηματιστεί εκτείνεται έως και τη Νέα Ιωνία.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά με αποτέλεσμα τουλάχιστον προς ώρας να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.