Κίνηση: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Προβλήματα στη Νέα Ιωνία, έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα
Οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν για ακόμη μια ημέρα με υπομονή καθώς ώρα με την ώρα η κίνηση αυξάνεται σε κομβικούς οδικούς άξονες.
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται ήδη από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στην κυκλοφορία της Αθήνας, με σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.
Η μεγαλύτερη συμφόρηση εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το Μαρούσι μέχρι το Αιγάλεω, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισίας.
Επίσης, σημειώνεται ότι λόγω πτώσης δομικών υλικών από γέφυρα, κλειστή παραμένει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του νοσοκομείου «Αγία Όλγα» στο ρεύμα προς Χαλάνδρι στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.
Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής, το οποίο ενημερώθηκε στις 7:09 το πρωί της Δευτέρας, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στους εξής δρόμους:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)