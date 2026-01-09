Λάρισα: Ανατράπηκε αυτοκίνητο και έπεσε σε χαντάκι - Στο νοσοκομείο 4 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λάρισα το απόγευμα των Θεοφανίων, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο που κινούταν σε παρακαμπτήριο δρόμο στο ύψος του οικισμού Πολυδάμειο των Φαρσάλων εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να πέσει σε παρακείμενο χαντάκι.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, από το τροχαίο τραυματίστηκαν 4 άτομα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Λάρισας και του Βόλου για τις πρώτες βοήθειες.