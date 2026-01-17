Λάρισα: Πυροσβέστες έσωσαν σκύλο που έπεσε σε πηγάδι επτά μέτρων!

Αίσο τέλος είχε η περιπέτεια ενός σκύλου που ακούστηκε να γαβγίζει μέσα από ένα βαθύ πηγάδι το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας onlarissa.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Κραννώνας, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για σκύλο που γάβγιζε μέσα σε πηγάδι.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα στελέχη του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας που κατάφεραν μετά από ώρα να ανασύρουν το τετράποδο ζωντανό.