Παραλίγο τραγωδία στη Λάρισα - Τρίχρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε από αυτοκίνητο που έκανε όπισθεν

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα onlarissa.gr, το κοριτσάκι που διέμενε σε χωριό του δήμου Τυρνάβου, υπό συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από όχημα που έκανε όπισθεν. Το αυτοκίνητο φέρεται να οδηγούσε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Άμεσα έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.