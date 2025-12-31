Λάρισα: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από άτομα σε δομή φιλοξενίας - Τι ερευνούν οι Αρχές

Καταγγελία για βιασμό υπέβαλε 20χρονη κοπέλα από το Σουδάν, η οποία φιλοξενείται στη δομή προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του onlarissa.gr, η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε στους υπεύθυνους του καταυλισμού, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν δύο συμπατριώτες της, ηλικίας 22 και 23 ετών, οι οποίοι επίσης διαμένουν στη δομή, φέρονται να της επιτέθηκαν.

Μετά την καταγγελία, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου φερόμενου ως δράστη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 22χρονου, ο οποίος αναζητείται.

Η 20χρονη, αμέσως μετά την καταγγελία που υπέβαλε το μεσημέρι της Τρίτης, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το καταγγελλόμενο περιστατικό.