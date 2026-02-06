Κίνηση: Η βροχή «βούλιαξε» τον Κηφισό - Ανατράπηκε φορτηγό στην Αθηνών-Λαμίας

Ζόρικη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (6/2) για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Η βραδινή βροχόπτωση έχει επιβαρύνει το οδόστρωμα στους οδικούς άξονες μειώνοντας τις ταχύτητες κίνησης των οχημάτων.

Με μεγάλες δυσκολίες κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό. Η κυκλοφορία και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας είναι πάρα πολύ πυκνή, ειδικά στο τμήμα από Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση οι οδηγοί θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με τεράστια αποθέματα υπομονής.

Κλειστές δύο λωρίδες στην Αθηνών-Λαμίας από ανατροπή φορτηγού

Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε δύο λωρίδες σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα.

Σύμφωνα με την τροχαία η ανατροπή του φορτηγού σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα της εθνικής οδού.

Κατά την ίδια πληροφόρηση έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Πού αλλού καταγράφονται προβλήματα

Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στον Πειραιά αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους τρεις βασικούς οδικούς άξονες από και προς το λιμάνι.

Κηφισίας και Μεσογείων βρίσκονται από νωρίς «στο κόκκινο». Στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας η Βασιλίσσης Σοφίας δέχεται μεγάλο όγκο οχημάτων και στα δυο ρεύματα, όπως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση υπάρχει και στη λεωφόρο Βενιζέλου στον Καρέα στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Τροχαίο στην Αττική Οδό- Πάνω από 30' οι καθυστερήσεις

Με τεράστιες δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Βασική πηγή των προβλημάτων τροχαίο ατύχημα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην είσοδο της Περιφ. Υμητού.

Καθυστερήσεις:

προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

