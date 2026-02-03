Κίνηση: Μετ' εμποδίων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Πειραιά, Κέντρο

Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν οι οδηγοί που μετακινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου καθώς η κίνηση είναι αυξημένη.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και αύριο Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου έχει κηρυχθεί απεργία των επαγγελματιών οδηγών του ΣΑΤΑ με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορούν ταξί σε όλο το λεκανοπέδιο.

Έτσι λοιπόν, αυτή την ώρα στον Κηφισό από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω παρατηρούνται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά με αποτέλεσμα τουλάχιστον προς ώρας να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στον Πειραιά έχει παρατηρηθεί κομφούζιο γύρω από το λιμάνι με πολλούς δρόμους να καταγράφουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.