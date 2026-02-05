Κίνηση: Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο» - Απελπισία στον Κηφισό

Η κίνηση βασανίζει από το πρωί της Πέμπτης τους οδηγούς, καθώς ο συνδυασμός αυξημένης όγκου οχημάτων και ολισθηρών δρόμων από τις πρώτες πρωινές ώρες δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για κυκλοφοριακό χάος.

Στον Κηφισό η κατάσταση είναι απελπιστική. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Ειδικά στο τμήμα από Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση οι οδηγοί θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με τεράστια αποθέματα υπομονής. Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στον Πειραιά αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους τρεις βασικούς οδικούς άξονες από και προς το λιμάνι.

Κηφισίας και Μεσογείων βρίσκονται από νωρίς «στο κόκκινο». Στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας η Βασιλίσσης Σοφίας δέχεται μεγάλο όγκο οχημάτων και στα δυο ρεύματα, όπως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση υπάρχει και στη λεωφόρο Βενιζέλου στον Καρέα στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι κυκλοφορία στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.