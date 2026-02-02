Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας

Η κίνηση προκαλεί για μια ακόμη ημέρα «πονοκέφαλο» σε όσους πρέπει να κινηθούν με τα οχήματά τους. Με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και μεγάλες καθυστερήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για χιλιάδες οδηγούς στην Αθήνα, καθώς η πρωινή αιχμή της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου βρήκε τους περισσότερους κεντρικούς άξονες σε κατάσταση συμφόρησης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Τροχαία, ο Κηφισός παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι» του οδικού δικτύου, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν στο τμήμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω.

Οι δρόμοι με τη μεγαλύτερη κίνηση αυτή την ώρα:

-Κηφισός: Από Μεταμόρφωση προς Αιγάλεω

-Λεωφόρος Αθηνών: Από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά

-Κέντρο: Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου

-Κηφισίας και Μεσογείων: Και στα δύο ρεύματα

-Λεωφόρος Καρέα: Στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στην καρδιά της πρωτεύουσας, με τη Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στη ροή των οχημάτων. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, οι οποίες είναι «στο κόκκινο» και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από νωρίς το πρωί.

Στη Λεωφόρο Αθηνών επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στο κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου η συμφόρηση δυσκολεύει σημαντικά την έξοδο των οχημάτων. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της Αθήνας έως τον κόμβο Καλυφτάκη.

Προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά, ενώ με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Καρέα, κυρίως στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή. Αντίθετα, μια πιο ομαλή εικόνα παρουσιάζουν οι λεωφόροι Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης, όπου μέχρι στιγμής τα οχήματα κινούνται χωρίς σοβαρές καθυστερήσεις.