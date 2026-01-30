Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων από νωρίς στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Αττική Οδό

Χάος επικρατεί για ακόμη ένα πρωινό στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής «δοκιμάζοντας» την υπομονή των οδηγών με τις ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό.

Η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής παραμένει αυξημένη και σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, με τον Κηφισό να αντιμετωπίζει για ακόμη μία ημέρα σοβαρά προβλήματα.

Στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτόν, με το μποτιλιάρισμα να συνεχίζεται έως τον Σκαραμαγκά στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Αυξημένες ροές καταγράφονται και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισίας, ενώ ιδιαίτερα φορτωμένος είναι ο Κηφισός στο ρεύμα ανόδου, από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο κατά 15-20 λεπτά από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, κατά 10-15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, ενώ καθυστερήσεις 5-10 λεπτά καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στο παραλιακό μέτωπο, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σοβαρά προβλήματα.