Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο: Συγγενείς της τη λήστεψαν και τη βίασαν

Σοβαρή υπόθεση βιασμού και ληστείας ερευνά η Αστυνομία στην Αχαΐα, με θύμα μια 22χρονη γυναίκα, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα επίθεσης από συγγενικά της πρόσωπα στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το tempo24, οι Αρχές αναζητούν δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό και ληστεία από κοινού.

Όπως κατήγγειλε η 22χρονη, βρέθηκε αρχικά στην Καλαμάτα μαζί με συνομήλικη ξαδέλφη της, τον σύζυγο της τελευταίας και έναν ακόμη συγγενή τους. Οι τέσσερις συμφώνησαν να μεταβούν οδικώς στο Αίγιο.

Φτάνοντας στον προορισμό τους, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η ξαδέλφη της φέρεται να της έριξε φάρμακο σε ποτό, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Η συνέχεια ήταν εφιαλτική, καθώς ένας από τους άνδρες φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλική κακοποίηση της 22χρονης, ενώ παράλληλα το ζευγάρι φέρεται να της αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα που φορούσε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι φερόμενοι ως δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.