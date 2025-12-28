Ελλάδα Ταύρος Ληστεία μαχαίρι

Αδίστακτος ληστής μαχαίρωσε 29χρονη υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που έφυγε από το πρακτορείο με λεία περίπου 10.000 ευρώ

Περιπολικό της αστυνομίας /Φωτ. αρχείου INTIME
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11 το πρωί ένας άντρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο πρακτορείο και αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.

Ακολούθως ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10 χιλιάδες ευρώ και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

