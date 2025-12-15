Κρήτη: Ληστές έδεσαν και φίμωσαν ηλικιωμένη στο σπίτι της - Ξέφυγαν όταν τους κατάλαβε ο σύζυγός της

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια 67χρονη γυναίκα από την Ιεράπετρα Ηρακλείου όταν, τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, ενώ εισέβαλαν ληστές. Αφού κατάφεραν να ακινητοποιήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα, την έδεσαν τη φίμωσαν και στη συνέχεια άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι για τη λεία τους.

Ωστόσο, δεν κατάφεραν να βρουν χρήματα ή κοσμήματα με αποτέλεσμα να διαφύγουν αφήνοντας τη γυναίκα δεμένη. Ο σύζυγός της προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία περιγράφοντας τα όσα έζησαν. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι δύο άτομα με γάντια και πιθανόν κουκούλες μπήκαν στο σπίτι που διέμεναν.

Στη συνέχεια προσέθεσε στην καταγγελία του στις Αρχές, ότι οι δύο δράστες αφού έψαξαν όλους τους χώρους του σπιτιού, αποχώρησαν, δίχως να αποσπάσουν οτιδήποτε ενώ η 67χρονη αφού κατάφερε να λυθεί μόνη της, ενημέρωσε για το συμβάν τον σύζυγό της που κοιμάται σε άλλο χώρο μαζί με το 40χρονο παιδί τους, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Μάλιστα η 67χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης. Ωστόσο λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.