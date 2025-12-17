Χαλκίδα: Κινηματογραφική σύλληψη ληστών - Εγκλωβίστηκε στο σπίτι ο ένας, έπιασαν τον άλλον στο τρένο

Στη σύλληψη δυο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, προχώρησαν μετά από μια κινηματογραφική επιχείρηση αστυνομικοί της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. Χαλκίδας, έπειτα από ληστεία σε κατοικία στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tvstar.gr, η ληστεία έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (15/12), όταν οι δράστες, παραβιάζοντας την πόρτα της οικίας, αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή, τα οποία τοποθέτησαν σε μια μαξιλαροθήκη. Την ώρα της ληστείας, όμως, συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας, που μένει σε παρακείμενη κατοικία, διαπίστωσε την παραβίαση και μπήκε μέσα στο σπίτι.

Αντιλαμβανόμενος τους δύο ληστές, οι οποίοι προσπάθησαν να διαφύγουν, εκείνος τους απώθησε, προκαλώντας την αντίδραση των δραστών. Ωστόσο, ο ενήλικος ληστής εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι και συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Β’ Ο.Π.Κ.Ε., ενώ ο ανήλικος συνεργός του κατάφερε να διαφύγει με τα κλοπιμαία. Οι αστυνομικοί δεν έχασαν χρόνο και άμεσα ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Πώς κατάφεραν τη σύλληψη στο τρένο

Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε μέσα σε τρένο με προορισμό την Αθήνα. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας και αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΣΕ, οι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία όταν αυτή πραγματοποίησε προσωρινή στάση στο Βαθύ Αυλίδας Ευβοίας και τον συνέλαβαν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, μετά τη σύλληψή του, ο ανήλικος υπέδειξε στους αστυνομικούς την πλαστική σακούλα με τα κλοπιμαία, η οποία βρισκόταν στον χώρο αποσκευών του τρένου. Τα κοσμήματα και τα τιμαλφή επιστράφηκαν στην νόμιμη κάτοχό τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι δυο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας με τη σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος τους.