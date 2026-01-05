Συναγερμός στη Χαλκίδα: Νεκρός o νεαρός που πήδηξε από την Υψηλή Γέφυρα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου καθώς νεαρός άνδρας βούτηξε στο κενό από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Ο νεαρός ανέβηκε στη γέφυρα στην βοιωτική πλευρά και στη συνέχεια πήδηξε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τον χώρο.

Τα αίτια που οδήγησαν τον νεαρό σε αυτή την πράξη διερευνώνται από τις Αρχές.