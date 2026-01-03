Αγρότες έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας – Την Κυριακή η κρίσιμη συνέλευση στα Μάλγαρα

Σε νέο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας προχώρησαν στις έξι το απόγευμα του Σαββάτου Ιανουαρίου, οι αγρότες στο μπλόκο της περιοχής, ζητώντας για ακόμα μία φορά την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Οι αγρότες έφτασαν στη γέφυρα με τα τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ τους και «πατώντας» επίμονα τις κόρνες παρατάχθηκαν μπροστά στην Υψηλή Γέφυρα.



Οι αγρότες της Χαλκίδας είναι από αυτούς που θα συμμετέχουν στην αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου θα κριθεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Νωρίτερα μάλιστα αγρότες είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο της Θήβας.



Οι αγρότες άλλαξαν χρόνο στα μπλόκα και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δικαιωθούν ουσιαστικά.

Πλέον όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στην κρίσιμη Πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή (4/1) στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα.