«Πονοκέφαλος» τα μπλόκα αγροτών για την ΕΛΑΣ -Το σχέδιο για επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς
Εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, ξεκαθάρισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.
Σε έντονη κινητοποίηση βρίσκονται οι δυνάμεις της Αστυνομίας ενόψει της μαζικής επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς που αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή (4/1) ενώ την ίδια ώρα οι αγρότες επιστρέφουν δυναμικά στα μπλόκα που έχουν στήσει και κλιμακώνουν τις δράσεις τους ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα στις 12:00 μ.μ. την ίδια μέρα.
Η Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα και τόνισε πως «επειδή ακριβώς υπήρξε πολύ μεγάλη έξοδος Χριστουγέννων, δεν υπήρξε επιστροφή, αναμένεται πολύ μεγάλος όγκος την Κυριακή».
«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική στις αποφάσεις της Κυριακής από την πλευρά των αγροτών και δεν θα ταλαιπωρήσουν τους συμπολίτες μας στην Εθνική Οδό. Όταν μιλάμε για επιστροφή μετά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας που μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε τις προηγούμενες ημέρες είναι λίγες για την επιστροφή των εκδρομέων. Σίγουρα, αν δεν επιτραπεί η κίνηση στην Eθνική oδό θα υπάρχουν αρκετά μεγάλα προβλήματα και ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας», είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.
Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», όπως υπογράμμισε.
Οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ
Οι εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται και αυτή τη στιγμή στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας ( https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/) αναφέρονται τα εξής:
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – Σύσταση για σταδιακή επιστροφή εκδρομέων
- Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Θεσσαλίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
- Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
- Υπενθύμιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στην Ήπειρο, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Ελλάδα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
- Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
- Ανακοίνωση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων