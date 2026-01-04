Αγρότες: Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα - Ώρα για κρίσιμες αποφάσεις

Ξεκίνησε λίγο πριν από τις 13:00 η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα, σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το μέλλον των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν αντιπροσωπείες αγροτών από μπλόκα όλης της χώρας, συνεταιρισμοί και αγροτικοί σύλλογοι, με στόχο τη λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα του αγώνα τους. Οι εργασίες της συνέλευσης φιλοξενούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέων Μαλγάρων, ενώ παρόντες είναι εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε Βορρά και Νότο.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς συμπληρώνονται 35 ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων, με τρακτέρ παρατεταγμένα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας, αλλά και σε τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με γειτονικές χώρες.

Σημειώνεται πως τα Νέα Μάλγαρα, που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, βρίσκονται περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης, σε στρατηγικό σημείο κοντά στον άξονα της ΠΑΘΕ, που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Στον σταθμό διοδίων της περιοχής, από τον οποίο διέρχονται καθημερινά πάνω από 25.000 οχήματα, παραμένουν εδώ και περισσότερο από έναν μήνα παραταγμένα τρακτέρ και αγροτικά οχήματα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Στόχος η περαιτέρω κλιμάκωση

Υπενθυμίζεται ότι στο κάλεσμά της για τη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων ξεκαθαρίζει πως στόχος είναι η κλιμάκωση του αγώνα, τονίζοντας ότι οι αγρότες δεν προτίθενται να υποχωρήσουν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, πρόκειται για «αγώνα επιβίωσης», με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.