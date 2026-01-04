Κλιμακώνουν με «πολιορκίες» οι αγρότες - Τι αποφασίστηκε στην συνέλευση των Μαλγάρων

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, όπου αποφασίστηκε η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για δράσεις στα όρια «πολιορκίας».



Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από 62 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Όπως αποφασίστηκε, μετά τα Φώτα αναμένεται εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων, με αποκλεισμούς όχι μόνο κεντρικών οδικών αξόνων αλλά και παραδρόμων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το μπλόκο της Σιάτιστας θα προχωρήσει σε κλείσιμο της Εγνατίας Οδού, ενώ αποκλεισμοί προγραμματίζονται και στους παραδρόμους των Τεμπών από αγρότες της Λάρισας, στον Μπράλο, στα διόδια Ρίου–Αντιρρίου, στη Νεστάνη στην Τρίπολη, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.



Στην εκπομπή «UPDATE» του ΕΡΤNEWS μίλησε ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή στη σύσκεψη «μεγαλειώδη και συγκινητική». Όπως τόνισε, δεν διατυπώθηκε καμία άλλη άποψη πέρα από τη συνέχιση ενός ανυποχώρητου αγώνα, μέχρι την ικανοποίηση βασικών αιτημάτων που, όπως είπε, είναι απαραίτητα για να μπορέσουν οι αγρότες να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παράγουν.



Ο κ. Μαρούδας προανήγγειλε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή, με 48ωρο κλείσιμο δρόμων σε κομβικά και στρατηγικά σημεία, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση πως ούτε ο χρόνος ούτε η κόπωση πρόκειται να κάμψουν τους αγρότες. «Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωσή μας και απαιτούμε λύσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν χωρίς υποχώρηση.



Αναφερόμενος ειδικά στους αποκλεισμούς δρόμων, σημείωσε πως πρόκειται για «τον μοναδικό τρόπο» πίεσης, προκειμένου η κυβέρνηση να ανταποκριθεί, όπως είπε, στον «τιτάνιο αγώνα» που δίνει ο αγροτικός κόσμος.

Θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο

Οι αγρότες θα κλείσουν την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τρακτέρ και οχήματα τον κόμβο του Μπράλου, «κόβοντας την Ελλάδα στα δύο», όπως ανέφεραν στη συνέλευση τους. Ταυτόχρονα, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς στα Τέμπη, κλείνοντας την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στην Εγνατία Οδό και στην Ιόνια Οδό, στη Σιάτιστα στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Πελοπόννησο, στη Νεστάνη. Κλειστά θα είναι και τα Νέα Μάλγαρα. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί και στα τελωνεία και στους σταθμούς διέλευσης, Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα, Εξοχής, Ορμενίου και Κήπων, όπως και σε παράδρομους σε πολλές περιοχές της χώρας.



«Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή και έχει το περιθώριο κυβέρνηση να δώσει λύσεις για να πάμε σε ένα πραγματικό διάλογο» τόνισε ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Ε65 Κώστας Τζέλλας και πρόσθεσε: «Αν θέλουν αύριο κιόλας μπορούν να μας καλέσουν σε ένα διάλογο ειλικρινή, ουσιαστικό, με λύσεις για να πάμε στα σπίτια μας και να τελειώνει μια και καλή αυτό το 48ωρος αποκλεισμός. Ως πρώτο βήμα. Ο αγώνας δεν σταματάει».

Ανεστίδης: Δεν φοβόμαστε τίποτα

«Το μήνυμα που βγήκε σήμερα μέσα από εδώ είναι ότι δεν κάνουμε σπιθαμή πίσω, δεν φοβόμαστε τίποτα, όσες κι απειλές κι αν μας ρίξουν, είμαστε χαρακωμένοι στους δρόμους, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει» δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, από το μπλόκο των Νέων Μαλγάρων και συνέχισε: «Το μήνυμα είναι ένα. Όχι στη Mercosur. Βγήκε μέσα από όλους, μέσα από την αίθουσα, από εκατοντάδες στόματα. Θέτουμε τον πρωθυπουργό προ των ευθυνών του. Δεν πρέπει να σηκωθεί και να πετάξει με το αεροπλάνο να πάει να υπογράψει τη Μερκοσούρ. Θα έχει να απολογηθεί απέναντι σε όλη την κοινωνία».

