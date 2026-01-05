Αγρότες: 48ωρο «μπλακ άουτ» Πέμπτη και Παρασκευή - Δείτε πού κλείνουν δρόμοι, λιμάνια και τελωνεία

Σε άμεση κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους θα προχωρήσουν οι αγρότες αμέσως μετά τα Θεοφάνια, όπως αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έδωσαν «τελεσίγραφο» στην κυβέρνηση μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου προκειμένου να υπάρξει απάντηση στα αιτήματά τους ώστε -σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν- να εκκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών.

Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση της κυβέρνησης, θα ακολουθήσει διήμερο εκτεταμένων δράσεων αποκλεισμών σε δρόμους και άλλα σημαντικούς κόμβους κυκλοφορίας το διήμερο της Πέμπτης και της Παρασκευής.

Eurokinissi

Από την πλευρά της η κυβέρνηση, φαίνεται ότι εξετάζει μία πιο σκληρή στάση απέναντι στα μπλόκα αμέσως μετά τις 6 Ιανουαρίου, με μέτρα επιβολής κυρώσεων για τους αποκλεισμούς σε πρώτη φάση.

Καθοριστικό ρόλο στη γραμμή που υιοθετήθηκε, όπως αναφέρει τo onlarissa.gr, έπαιξαν τα μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας και κυρίως εκείνο της Νίκαιας στη Λάρισα, μαζί με το μπλόκο του Ε65. Εκεί, το κλίμα φαίνεται να παραμένει αδιαπραγμάτευτο, με ξεκάθαρη πλειοψηφία υπέρ της συνέχισης και της έντασης των κινητοποιήσεων. Δεν λείπουν, μάλιστα, και οι φωνές που κάνουν λόγο ακόμη και για κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες.

Eurokinissi

48ωρο μπλακ άουτ Πέμπτη και Παρασκευή

Με βάση τις αποφάσεις που πήραν στην πανελλαδική τους σύσκεψη, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε εκτεταμένες δράσεις αποκλεισμών σημαντικών κόμβων κυκλοφορίας την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, αποφάσισαν να αποκλείσουν στρατηγικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη, Ρίο-Αντίρριο και Μουργκάνι στην Εθνική Οδό Λάρισας-Ιωαννίνων. Παράλληλα θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά. Δράσεις δηλαδή που θα «κόψουν την Ελλάδα στα δύο», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά στη συνέλευση των μπλόκων.

Φωτό: EUROKINISSI

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα Δευτέρα (5/1) το απόγευμα συνεδριάζουν τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα για να οργανώσουν τους αποκλεισμούς. Η Καρδίτσα θα συμβάλει στον αποκλεισμό του Μπράλου και οι αγρότες των Τρικάλων θα αποκλείσουν το Μουργκάνι έξω από την Καλαμπάκα, κόβοντας την κυκλοφορία από και προς τη δυτική Ελλάδα.

Σήμερα οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα κλείσουν ξανά την κυκλοφορία στην αερογέφυρα στις 12 το μεσημέρι, που είχε ανοίξει για τους ταξιδιώτες της Πρωτοχρονιάς. Θα ακολουθήσει το απόγευμα η γενική συνέλευση του μπλόκου με σκοπό να οργανώσουν τον αποκλεισμό στα Τέμπη την ερχόμενη Πέμπτη. Αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα Φώτα, θα ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου ώστε να περάσουν χωρίς αντίτιμο οι εκδρομείς.

Τα αιτήματα και η «κόκκινη γραμμή»

Στην κορυφή των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένει η μείωση της τιμής του ρεύματος στα 7 λεπτά η κιλοβατώρα, αν και φαίνεται ότι θα ικανοποιούνταν και με τα 8 λεπτά από τα 9 που ισχύουν σήμερα. Επιμένουν ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για το αφορολόγητο πετρέλαιο είναι ασαφείς, ενώ επαναφέρουν το ζήτημα των τιμών ασφάλειας στα προϊόντα, επικαλούμενοι το σχετικό αίτημα που έχει καταθέσει η Ιταλία στην ΕΕ.

Ζητούν επίσης την κατάργηση των «αγροτοδικείων» ενώ καταγγέλλουν ότι, εκτός από προτάσεις για διάλογο, άκουσαν και χαρακτηρισμούς περί «τραμπούκων» και μπλόκων «ενάντια στην κοινωνία».

Eurokinissi

Παράλληλα, ψηλά στις διεκδικήσεις τους ιεραρχούν και το ζήτημα της συμφωνίας της ΕΕ με την Mercosur που αναμένεται να ανοίξει τις «πύλες» της Ευρώπης σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα από χώρες της Λατινικής Αμερικής, με αμφιλεγόμενο πλαίσιο διατροφικής ασφάλειας και εκτοπίζοντας τα ευρωπαϊκά προϊόντα – όπως λένε. Οι αγρότες ζητούν από την κυβέρνηση να μην εγκρίνει αυτή τη συμφωνία.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου θα τεθεί εκ νέου το θέμα της συμφωνίας με την Mercosur, οπότε και αναμένονται εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα.