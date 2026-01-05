Μπλόκα αγροτών: Εκτροπές κυκλοφορίας στη Στερεά Ελλάδα, σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός

Η νέα φάση κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως αυτές προαναγγέλθηκαν μετά τη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, επηρεάζουν την κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Η Ελληνική Αστυνομία, την Δευτέρα (5/1) έδωσε στη δημοσιότητα έναν «χάρτη» με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ. Ειδικότερα, από τις υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, γίνεται γνωστό ότι λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ, «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Λόγω συγκέντρωσης ατόμων και στάθμευσης γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ) επί του οδοστρώματος, τόσο στην 89,835η χ/θ (Α/Κ Θηβών), όσο και στην 114,815η χ/θ (Α/Κ Κάστρου) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στη Βοιωτία, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως ακολούθως:

- Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., Επ.Ο. Κάστρου – Λιβαδειάς, Λιβαδειάς – Θηβών, Θηβών – Χαλκίδας.

- Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Σημειώνεται ότι, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ώρες 07:00 έως 21:00, τα I.X.E. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία που κινούνται προς Λαμία, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδρομή έως την 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και ακολούθως μέσω Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αταλάντης και Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Αταλάντης (145,325η χ/θ).



Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).



Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.



Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).



Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.



Από την ΕΛΑΣ, επισημαίνεται ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Τελεσίγραφο

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εάν δεν ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματά τους, τότε θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για την Τρίτη, ανήμερα των Θεοφανίων, έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00. Ωστόσο, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, έχει προγραμματιστεί αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων από τις 19:00 έως τις 23:00, ενώ κλειστό παραμένει και το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά έως τις 20:00.