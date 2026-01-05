«Δεν φεύγουμε με άδεια χέρια», απαντούν οι αγρότες στην κυβέρνηση - Όλα τα μπλόκα μέχρι και τα Φώτα

Μήνυμα ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα μπλόκα εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, στέλνουν οι αγρότες, απαντώντας στην ηχηρή δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων την Τετάρτη (7/1) «με ή χωρίς την παρουσία αγροτών».

Με το βλέμμα στραμμένο στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, αγρότες και κτηνοτρόφοι προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με ένα 48ωρο «μπλακ άουτ» στους κυκλοφοριακούς κόμβους της χώρας την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, 8 και 9 Ιανουαρίου.

Φωτό: EUROKINISSI

Σε πιο σκληρούς τόνους, οι εκπροσώποι του μπλόκου της Νίκαιας τόνισαν ότι η απόφαση της χθεσινής πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στην κυβέρνηση. Για προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της συντονιστικής του αγροτικού μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Όπως ανέφερε, η κινητοποίηση παραμένει μαζική και στη Θεσσαλία βρίσκονται αυτή τη στιγμή 4.000 - 5.000 τρακτέρ στα μπλόκα, κάνοντας λόγο για «μεγαλειώδη κινητοποίηση» που διανύει ήδη την 37η ημέρα της. «Αντέχουμε, εμείς δεν έχουμε πίεση, έχουμε υπομονή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ας αφήσει η κυβέρνηση τα Plan B και Plan C»

Ξεκαθάρισε επίσης ότι οι αγρότες δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας πως τα αιτήματά τους είναι «αιτήματα επιβίωσης», άμεσα συνδεδεμένα με τη διατήρηση του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει, όπως είπε, τα «Plan B και Plan C» και να προχωρήσει σε λύσεις που θα ικανοποιούν τα βασικά αιτήματα των αγροτών.

Γιάννης Παπανίκος/Intime

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των τιμών των τροφίμων, υποστηρίζοντας ότι οι αγρότες μπορούν να προσφέρουν ποιοτικά και φθηνά προϊόντα, τα οποία καταλήγουν πανάκριβα στο ελληνικό τραπέζι με ευθύνη των διαχρονικών κυβερνητικών πολιτικών. Έθεσε ακόμα και το θέμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της συμφωνίας Mercosur, ζητώντας να ξεκαθαρίσει η στάση της κυβέρνησης απέναντι στη συγκεκριμένη συμφωνία.

Με το μήνυμα «δεν θα φύγουμε από εδώ με άδεια χέρια», ο κ. Μαρούδας κατέστησε σαφές ότι οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για κλιμάκωση, περιμένοντας -όπως είπε- πραγματικές λύσεις και όχι απλές ανακοινώσεις.

Κλείνει για τα φορτηγά από σήμερα ο Προμαχώνας

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 34η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα.

Σήμερα εφαρμόζεται αποκλεισμός για τα φορτηγά, από τις 14.00 έως τις 20:00. Την Τετάρτη το απόγευμα θα κάνουν νέα γενική συνέλευση στον Προμαχώνα για να γίνει μια εκτίμηση σε αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Ανοιχτοί οι δρόμοι τα Θεοφάνια πριν το κρίσιμο 48ωρο

Από το μπλόκο της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι αναμένεται διακοπή της κυκλοφορίας στην αερογέφυρα που εξυπηρετεί το ρεύμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο σταθμό διοδίων των Νέων Μαλγάρων, ανοιχτό θα είναι και στα δύο ρεύματα σήμερα και αύριο το μπλόκο.

Από τις 19.00 έως και τις 23.00 απόψε θα κλείσει για τα φορτηγά το μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων, το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, ενώ αύριο, την ημέρα των Θεοφανίων, η διέλευση όλων των οχημάτων θα είναι ελεύθερη.

INTIME

Στο τελωνείο της Νίκης, αύριο η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά για την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί το «μπλοκάρισμα» της διέλευσης όχι μόνο των φορτηγών, αλλά και των επιβατικών οχημάτων, σύμφωνα με εκπροσώπους των αγροτών εκεί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις.

Στη συνοριακή διέλευση της Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, όπου το μπλόκο είναι κλειστό από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα ανοίξουν τα σύνορα μετά το απόγευμα σήμερα, πιθανώς γύρω στις 19.00 και θα τα κρατήσουν ανοιχτά και για τα Θεοφάνια.

Μάλιστα, αύριο θα μετακινήσουν κάποια από τα τρακτέρ τους στο γειτονικό στα σύνορα χωριό της Εξοχής, προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή ρίψης του σταυρού σε ρυάκι, «σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις που σχεδιάζει η κοινότητα Εξοχής», όπως ανέφεραν εκπρόσωποί τους.

Στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, οι αγρότες δεν θα αποκλείσουν τον εκεί κόμβο, τουλάχιστον μέχρι τις 19.00 σήμερα, ώρα κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η γενική τους συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν τη μορφή των περαιτέρω κινητοποιήσεών τους.

48ωρο «μπλακ άουτ» Πέμπτη και Παρασκευή

Με βάση τις αποφάσεις που πήραν στην πανελλαδική τους σύσκεψη, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε εκτεταμένες δράσεις αποκλεισμών σημαντικών κόμβων κυκλοφορίας την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, αποφάσισαν να αποκλείσουν στρατηγικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη, Ρίο-Αντίρριο και Μουργκάνι στην Εθνική Οδό Λάρισας-Ιωαννίνων. Παράλληλα θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά. Δράσεις δηλαδή που θα «κόψουν την Ελλάδα στα δύο», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά στη συνέλευση των μπλόκων.

Reuters

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα Δευτέρα (5/1) το απόγευμα συνεδριάζουν τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα για να οργανώσουν τους αποκλεισμούς. Η Καρδίτσα θα συμβάλει στον αποκλεισμό του Μπράλου και οι αγρότες των Τρικάλων θα αποκλείσουν το Μουργκάνι έξω από την Καλαμπάκα, κόβοντας την κυκλοφορία από και προς τη δυτική Ελλάδα.

Σήμερα οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα κλείσουν ξανά την κυκλοφορία στην αερογέφυρα στις 12 το μεσημέρι, που είχε ανοίξει για τους ταξιδιώτες της Πρωτοχρονιάς. Θα ακολουθήσει το απόγευμα η γενική συνέλευση του μπλόκου με σκοπό να οργανώσουν τον αποκλεισμό στα Τέμπη την ερχόμενη Πέμπτη. Αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα Φώτα, θα ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου ώστε να περάσουν χωρίς αντίτιμο οι εκδρομείς.