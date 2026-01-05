Παύλος Μαρινάκης για τα μπλόκα: «Δεν υπάρχει άλλη υπομονή, ανακοινώσεις την Τετάρτη για τα μέτρα»

Την Τετάρτη το πρωί θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης των αγροτών όπως τόνισε από στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και όπως είπε ο κ. Μαρινάκης η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει με ή χωρίς την παρουσία των αγροτών.

«Όποιος από την αντιπολίτευση την Τετάρτη έρθει και μετά τις ανακοινώσεις ζητήσει παραπάνω, θα πρέπει να μας πει από που θα βρεθούν τα λεφτά, ποιους συμπολίτες μας και πόσο θα φορολογήσουν» συμπλήρωσε.

«Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα, δεν υπάρχει άλλη υπομονή» είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος κάνοντας λόγο για «μειοψηφίες» που βρίσκονται στα μπλόκα.

«Να έρθουν οι αγρότες να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Η κυβέρνηση εξάντλησε την επιείκεια σε κάτι που συνέβη το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό και για τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν αυτές τις ημέρες. Δεν μπορείς να ανέχεσαι για καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Για το εάν θα υπάρξουν συγκεκριμένες κυρώσεις κατά των αγροτών που είναι στα μπλόκα, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε πως υπάρχει νομικό πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί αλλά «δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Χαρακτήρισε επίσης ως «νέο ξυλόλιο» τις κατηγορίες ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους από τους ίδιους ανθρώπους που διακινούσαν τα ίδια σενάρια στην τραγωδία των Τεμπών. «Η αστυνομία διαχειρίστηκε μια κατάσταση που διαμορφώθηκε από τα αγροτικά μπλόκα, κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν σλάλομ ανάμεσα στα αγροτικά μπλόκα» προσέθεσε.

337,8 εκατ. ευρώ το 2025 στους αγρότες

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μαρινάκης, «το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών που αφορούν σε αναπτυξιακούς νόμους από το 2008 έως σήμερα κατέγραψε το Υπουργείο Ανάπτυξης, στη δύση του 2025.

Συγκεκριμένα διατέθηκαν, συνολικά, 337,8 εκατ. ευρώ, σε επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές. Εξέλιξη, που ισοδυναμεί με ρεκόρ πληρωμών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνθηκε στην περιφέρεια, ειδικότερα, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου διατέθηκαν, συνολικά, 155,5 εκατ. ευρώ. Την υψηλότερη χρηματοδότηση στις περιφέρειες έλαβε η Θεσσαλία με 26,8 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Κεντρική Μακεδονία με 15,8 εκατ. ευρώ, η Πελοπόννησος με 15 εκατ. ευρώ και η Κρήτη με 12 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, μετά από τρία χρόνια εκταμιεύθηκαν και δαπάνες για αξιολογητές και ελεγκτές, γεγονός, που συμβάλλει, καθοριστικά, στην εύρυθμη λειτουργία και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει τα νέα καθεστώτα ενίσχυσης για το τρέχον έτος, τα οποία αφορούν στη Μεταποίηση και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, αλλά και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Χειροτεχνία, την Εξωστρέφεια, την Αγροδιατροφή και την Άμυνα.

Ακόμη, θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές για τα καθεστώτα Μεταποίηση α’ και β’, Τουρισμός α’ και β’, Αγροδιατροφή και Γενική Επιχειρηματικότητα 360».