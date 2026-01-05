Αγρότες: Επικρατούν οι «σκληροί» του Μαξίμου-Κυρώσεις για μπλόκα και διόδια, τελικό πακέτο για ρεύμα

Σε τροχιά σκλήρυνσης της στάσης του έναντι των αγροτών έχει μπει πλέον το Μέγαρο Μαξίμου μετά και τη χθεσινή απόφαση της Πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα για παραμονή στα μπλόκα και περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Ήδη, από την προηγούμενη εβδομάδα είχε διαφανεί ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει το λεγόμενο plan b, που έχει σε πρώτο πλάνο την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, καθώς οι θιασώτες της σκληρής γραμμής εντός του Μεγάρου Μαξίμου κέρδιζαν έδαφος μετά την επί εβδομάδες πεισματική άρνηση των εξεγερμένων αγροτών να ανταποκριθούν στις διαδοχικές προσκλήσεις του πρωθυπουργού για διάλογο με την κυβέρνηση.

Μάλιστα, η απειλή για 48ωρο αποκλεισμό της χώρας στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας έθεσε ουσιαστικά σε συναγερμό το πρωθυπουργικό επιτελείο, το οποίο βρίσκεται από χθες σε μία άτυπη διαρκή σύσκεψη.

Ενδεικτικό του κλίματος, που έχει πλέον διαμορφωθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι πως ακόμη και οι υποστηρικτές της πιο ήπιας έως τώρα προσέγγισης έναντι των αγροτών ομολογούν πλέον σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τους ότι τα όποια περιθώρια έχουν στην πραγματικότητα εξαντληθεί.

Το τελικό «πακέτο» για το ρεύμα

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγων προϊδεάζει μέσω του flash.gr για την τακτική, που θα ακολουθήσει πλέον το Μέγαρο Μαξίμου έναντι των αγροτικών κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την τελική εκδοχή των μέτρων ενίσχυσης προς τον αγροτικό κόσμο. Αυτή φαίνεται πως προέκυψε μετά την τεχνικού χαρακτήρα χθεσινή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στην Ηρώδου Αττικού, όπου εκτός του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης.

Το flash.gr είναι σε θέση να γνωρίζει ότι το φθηνό αγροτικό ρεύμα φαίνεται να κλείνει γύρω στα 8 λεπτά η κιλοβατώρα για ακόμη δύο χρόνια. Άλλωστε, κυβερνητικά στελέχη παρατηρούσαν ότι η Ελλάδα παραμένει η μόνη χώρα της ΕΕ που επιδοτεί το αγροτικό ρεύμα ως ισχυρή ένδειξη της κυβερνητικής βούλησης να στηριχθεί το αγροτικό εισόδημα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, από την κυβέρνηση επιμένουν ότι το συνολικό πακέτο ενισχύσεων, που επίσης, προβλέπει κατάργηση του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο μέσω ψηφιακής εφαρμογής, αλλά και πόρους, ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ για παραγωγούς και κτηνοτρόφους ως αντιστάθμισμα στην απώλεια του εισοδήματος τους, δεν είναι προς διαπραγμάτευση.

Πιο κοντά πλέον οι διοικητικές κυρώσεις

Εξάλλου και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr μετά τον σημερινό πρωϊνό καφέ θα ακολουθήσει ακόμη μία σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στο αγροτικό ζήτημα Υπουργών, μέσω της οποίας θα ξεκαθαρίσει πότε η κυβέρνηση θα θέσει σε ισχύ τις διοικητικές κυρώσεις με αιχμή την επιβολή προστίμων για σηκωμένες μπάρες διοδίων ή για κατάληψη δρόμων ταχείας κυκλοφορίας από αγροτικά οχήματα.

Έως το τέλος της προηγούμενης εβδομάδος η πλειοψηφική άποψη προέβλεπε την ενεργοποίηση του plan b μετά τα Φώτα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω στο τραπέζι παραμένει και η ανάληψη δράσης μέσα στις επόμενες ώρες, κάτι, που δεν αποκλείεται να αποσαφηνιστεί στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη.

Άλλωστε, υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν την απογοήτευση τους για την αδιαλλαξία μιας μικρής μερίδας αγροτοσυνδικαλιστών, την οποία αποδίδουν ανοιχτά πλέον σε πολιτικές σκοπιμότητες, που όπως λένε, λίγη σχέση έχουν με τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών. Την ίδια ώρα αρμόδιοι παράγοντες τονίζουν με νόημα πως η κυβέρνηση συνομιλεί με όλο τον αγροτικό κόσμο, αναγνωρίζοντας, ότι η διασφάλιση της νομιμότητας αποτελεί σημαντικό διακύβευμα για τη σιωπηρή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.