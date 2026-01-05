Μπαράζ ταξιδιών και 25η Μαρτίου στην Αυστραλία

Με…φόρα ξεκινά τα διεθνή ταξίδια του το 2026 ο πρωθυπουργός. Σε μία περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά τη διεθνή περιήγηση του από τη Γαλλία και συγκεκριμένα το Παρίσι, όπου αύριο ο Εμάνουελ Μακρόν συγκαλεί εκ νέου τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για το Ουκρανικό στον απόηχο των διαπραγματεύσεων των προηγούμενων ημερών ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη η συζήτηση αναμένεται να περιστραφεί κατά μείζονα λόγο γύρω από τις εγγυήσεις ασφαλείας των Ευρωπαίων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση αναμένεται να αποβούν καθοριστικές ως προς τη βιωσιμότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας. Άλλωστε και σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή στο Μάιντζ της Γερμανίας στο πλαίσιο εκδήλωσης των Χριστιανοδημοκρατών του CDU με ομιλητές τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μέρτς και τον Έλληνα πρωθυπουργό εν όψει των κρίσιμων εκλογών στο κρατίδιο της Ρηνανίας – Παλατινάτο τον ερχόμενο Μάρτιο.

Αυτά, πάντως, δεν είναι τα μοναδικά ταξίδια του κ. Μητσοτάκη για τον πρώτο μήνα του χρόνου. Στα τέλη του μήνα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Νταβός της Ελβετίας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ενώ το πρωθυπουργικό επιτελείο ήδη προγραμματίζει το εμβληματικό σε κάθε περίπτωση ταξίδι του πρωθυπουργού στην Αυστραλία, που προσδιορίζεται για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.