Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»: ASTER 30, Exocet, MU90 - Ο πλήρης εξοπλισμός της πρώτης ελληνικής Belharra

Για το στρατιωτικό λιμάνι της Βρέστης, στη βορειοδυτική Γαλλία, αναμένεται να αποπλεύσει μέσα στα επόμενα λίγα 24ωρα η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», η πρώτη υπερσύγχρονη ελληνική Belharra που έχει ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί ένα από τα πλέον κρίσιμα στάδια πριν από την άφιξή της στην Ελλάδα: η παραλαβή μέρους του βασικού της οπλισμού.

Ο οπλισμός

Στη Βρέστη, η «ΚΙΜΩΝ» θα φορτώσει πυρομαχικά για το πυροβόλο των 76mm, αντιαεροπορικούς πυραύλους ASTER 30, αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3c, καθώς και τορπίλες MU 90, οπλικά συστήματα που αναβαθμίζουν κατακόρυφα τις επιχειρησιακές της δυνατότητες τόσο στην αντιαεροπορική όσο και στην ανθυποβρυχιακή άμυνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, η διαδικασία φόρτωσης αναμένεται να διαρκέσει δύο έως τρεις ημέρες, με την τήρηση αυξημένων μέτρων ασφαλείας και την πραγματοποίηση των απαραίτητων τεχνικών ελέγχων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» θα χαράξει πορεία για τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, με το ταξίδι επιστροφής να εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 7 έως 8 ημέρες.

ASTER 30 – Αεράμυνα περιοχής 360°

Οι πύραυλοι ASTER αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας από θαλάσσια και χερσαία βάση, με εμβέλεια που ξεπερνά τα 120 χιλιόμετρα. Χάρη στον μοναδικό συνδυασμό αεροδυναμικού και κινητικού ελέγχου, το λεγόμενο «PIF-PAF», οι ASTER διαθέτουν υψηλή ικανότητα ελιγμών, καθιστώντας τους ιδανικούς για την αντιμετώπιση ακόμη και μαζικών επιθέσεων από υπερηχητικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους.

Παρέχουν πλήρες φάσμα αεράμυνας – από αυτοάμυνα έως άμυνα περιοχής – με κάλυψη 360°, ενώ μπορούν να υποστηρίξουν και επιχειρήσεις χερσαίων δυνάμεων.

Exocet MM40 Block 3c – Κυριαρχία στη θάλασσα και πλήγματα σε ξηρά

Η τελευταία γενιά της οικογένειας Exocet, ο MM40 Block 3c, αποτελεί ένα σύστημα πυραύλων θαλάσσιας υπεροχής με δυνατότητα προσβολής τόσο ναυτικών όσο και χερσαίων στόχων. Διαθέτει εμβέλεια έως και 250 χιλιόμετρα, επιχειρώντας σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή σε περιβάλλον έντονου ηλεκτρονικού πολέμου. Οι Exocet MM40 Block 3c χαρακτηρίζονται από:

• υψηλή αποτελεσματικότητα κατά ισχυρά προστατευμένων επιφανειακών στόχων

• εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης σε εχθρικές αεράμυνες

• προηγμένο σύστημα σχεδιασμού αποστολών με μεγάλη ευελιξία για σύνθετα σενάρια επίθεσης.

MU 90 – Ανθυποβρυχιακή ισχύς νέας γενιάς

Η MU 90 είναι προηγμένη ανθυποβρυχιακή τορπίλη τρίτης γενιάς, αναπτυγμένη από την EuroTorp, τη γαλλοϊταλική κοινοπραξία. Έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ενός πλήρους φάσματος υποβρύχιων απειλών, από πυρηνικά υποβρύχια βαθιάς κατάδυσης έως αθόρυβα ντηζελοηλεκτρικά υποβρύχια σε ρηχά παράκτια ύδατα. Διαθέτει εμβέλεια περίπου 12 χιλιομέτρων σε μέγιστη ταχύτητα και έως 25 χιλιόμετρα σε χαμηλότερη ταχύτητα, ενώ το λειτουργικό της βάθος κυμαίνεται από 3 μέτρα έως και άνω των 1.000 μέτρων.