«Ατσάλινο τείχος» στο Αιγαίο: LIVE η υποδοχή με τιμές για τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»

Λαμπρή τελετή με υψηλούς συμβολισμούς πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη (15/1) για την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» της πρώτης τύπου Belharra, η οποία αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας μετά τη μία το μεσημέρι.

Παρακολουθήστε σε LIVE μετάδοση την εν πλω υποδοχή της Φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» στον Σαρωνικό Κόλπο:

Αυτή τη στιγμή η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» πλέει στον Φαληρικό Όρμο και καταφτάνει στο σημείο «συνάντησης» με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς».

Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα που δείχνουν την ελληνική Belharra να πλέει σε σχηματισμό βέλους, με τα άλλα πλοία που τη συνοδεύουν.

Επί του πλοίου ήδη βρίσκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στην ένταξη της φρεγάτας στον Στόλο.

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας έφτασε με ελικόπτερο στη φρεγάτα λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, ενώ λίγα λεπτά πριν τις 11:00 έφτασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και ο ΠτΔ, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» (Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr)

Οι κ.κ. Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας χαιρέτησαν τα μέλη του πληρώματος και περιηγήθηκαν στο πάνω κατάστρωμα του πλοίου. Τους εξήγησαν εμφανή συστήματα του πλοίου, αλλά και το αντιαεροπορικό σύστημα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της φρεγάτας.

Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τον πλου της προς τον Ναύσταθμο, η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» συνοδεύεται από αρμάδα πλοίων, όπως φρεγάτες, κανονιοφόροι και τορπιλάκατοι καθώς και από ελικόπτερα, προσδίδοντας ιδιαίτερο τελετουργικό χαρακτήρα στην άφιξή της. Παράλληλα, από αέρος συμμετέχουν στην τελετή τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η Belharra «ΚΙΜΩΝ» σε ελληνικά νερά, μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. pic.twitter.com/5rjIOcmirv — Flash.gr (@flashgrofficial) January 15, 2026

Στο ύψος της μαρίνας Φλοίβου, στο νέο απόκτημα του Στόλου θα αποδώσουν τιμές εμβληματικά πλοία της ελληνικής ναυτικής ιστορίας: το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και η εμβληματική ανακατασκευασμένη αθηναϊκή τριήρης του Πολεμικού Ναυτικού «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», σε μια εικόνα που συνδέει συμβολικά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτοσύνης, μέσα από τις ανάστροφές πλώρες των πλοίων.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» (Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Αβέρωφ» και η «Ολυμπιάς» επιλέχθηκαν καθώς μαζί με τον «Κίμωνα», αποτελούν τρεις ιστορικές ανάστροφες πλώρες του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό σημαίνει ότι αντί να έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα μέσα, όπως η πλειοψηφία των πλοίων, αυτά έχουν την πλώρη τους λογά κάθετα προς τα έξω.

Στη συνέχεια, κατά την είσοδο της στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ρυμουλκά του Πολεμικού Ναυτικού θα υποδεχθούν τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» σχηματίζοντας αψίδα νερού, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή και υψηλού συμβολισμού τελετή.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» (Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr)

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «ΚΙΜΩΝ», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Εξάλλου, όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένα τόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο «Κίμων» αποτελεί ένα πλοίο ικανό να προσφέρει στρατηγική αποτροπή και να αναβαθμίσει καίρια την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» / Φωτ.: Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια, η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων»,

Έκτοτε, ο «Κίμων» με πλήρωμα 128 ατόμων απέπλευσε με αρχικό προορισμό την πόλη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του ενώ υλοποιήθηκε και η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε το ταξίδι της φρεγάτας για την Ελλάδα ενώ μετά την άφιξή της στο ναύσταθμο Σαλαμίνας θα εκκινήσει η εσωτερική διαδικασία ένταξής της στον Στόλο.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» / Φωτ.: Eurokinissi

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» / Φωτ.: Eurokinissi

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» / Φωτ.: Eurokinissi