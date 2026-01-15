Νίκος Δένδιας: Οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού - Το μήνυμα στην Άγκυρα

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, λίγες ώρες μετά την υποδοχή της υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «ΚΙΜΩΝ» ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ξεδίπλωσε το στρατηγικό πλάνο για την πλήρη αναδιοργάνωση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Με φόντο την «Ατζέντα 2030», ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα προς την πλευρά της Άγκυρας.

Ο Νίκος Δένδιας ήταν κατηγορηματικός όσον αφορά τις τουρκικές αντιδράσεις για την ενίσχυση της Ελλάδας σε γη, αέρα και θάλασσα. Σχολιάζοντας τον εκνευρισμό της Άγκυρας, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν επιδιώκει να ανατρέψει τις ισορροπίες, αλλά να αποτρέψει οποιονδήποτε σκέφτεται να το πράξει.

Μήνυμα στην Άγκυρα

«Η Άγκυρα δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Το ανάποδο συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας εμμέσως στις αιτιάσεις περί ελληνικών εξοπλισμών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η αμυντική θωράκιση λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Οι εξοπλισμοί δίνουν στον εκάστοτε Πρωθυπουργό τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται έχοντας την αίσθηση ότι η πατρίδα μας είναι ισχυρή και να μην υποκύπτει σε πιέσεις και εκβιασμούς».

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνωρίζοντας παθογένειες του παρελθόντος.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει ανισορροπία στη δομή, με περισσότερους αξιωματικούς από υπαξιωματικούς, και χαρακτήρισε τη διοικητική δομή «απαρχαιωμένη».

Με βάση το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, οι Ένοπλες Δυνάμεις περνούν σε μια νέα εποχή. «Έως το 2030, θα έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού, απολύτως ικανές να αποτρέψουν οποιονδήποτε σκεφτεί να απειλήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», σημείωσε.

Οι φρεγάτες Belharra και το «στρατηγικό πλεονέκτημα»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απόκτηση της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», καθώς και των επόμενων μονάδων που θα πλαισιώσουν τον ελληνικό στόλο.

Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως οι 4 γαλλικές φρεγάτες Belharra θα αναβαθμιστούν πλήρως, καθιστώντας τες «τις 4 πιο ισχυρές φρεγάτες στον πλανήτη». Αποκάλυψε ότι οι φρεγάτες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς πυραύλων με εμβέλεια 1.000 χιλιομέτρων, προσδίδοντας στην Ελλάδα δυνατότητες στρατηγικού πλήγματος που δεν διέθετε μέχρι σήμερα.

Πέρα από τις 4 γαλλικές, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την προσθήκη 4 ιταλικών φρεγατών τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας ένα αδιάσπαστο τείχος προστασίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Κλείνοντας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί «σόου» στην υποδοχή της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», τονίζοντας ότι η παρουσία τέτοιων συστημάτων είναι η ουσιαστική απάντηση σε κάθε αναθεωρητισμό.