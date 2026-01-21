«Πυρά» τουρκικών ΜΜΕ για τη συνάντηση Δένδια-Κατζ: «Μυστικά στρατιωτικά σχέδια ενάντια στην Τουρκία»

Σύσσωμος ο τουρκικός Τύπος εκφράζει την δυσαρέσκεια του για τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Ισραέλ Κατζ, καθώς υπάρχει έντονη ενόχληση τόσο για τις αιχμηρές δηλώσεις που ακούστηκαν, οι οποίες «φωτογράφιζαν» την Άγκυρα, όσο και για την στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, η οποία το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναβαθμιστεί.

Ο τουρκικός Τύπος διαβάζει την στρατιωτική συνεργασία Αθήνας Τελ Αβίβ ως έναν αντιτουρκικό άξονα που ετοιμάζει μυστικά στρατιωτικά σχέδια σε βάρος της Άγκυρας.

Χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα αναφέρουν:

Χουριέτ: Ο φόβος της Τουρκίας τους έφερε πιο κοντά

Η εφημερίδα Χουριέτ αναφέρει ότι ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ ενόψει της αυξανόμενης στρατιωτικής και τεχνολογικής ισχύος της Τουρκίας.

Σαμπάχ: Μια αμυντική ασπίδα κατά της Τουρκίας: «Ισραηλινή ομπρέλα» από το Ισραήλ στην Αθήνα.

A haber: Εχθρική συμμαχία Ισραήλ και Ελλάδας! Η Τουρκία στο προσκήνιο: Αποκαλύπτονται μυστικά στρατιωτικά σχέδια.

Η A Haber υποστηρίζει ότι το Ισραήλ αν και απομονωμένο διεθνώς λόγω της σφαγής χιλιάδων αθώων πολιτών στη Γάζα, προσπαθεί να ξεπεράσει αυτήν την απομόνωση μέσω μιας στρατιωτικής συμμαχίας με την Ελλάδα, τροφοδοτούμενης από την αντιτουρκική του στάση.