Ελλάδα και Ισραήλ χτίζουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - H προειδοποίηση Κατζ στην Τουρκία για το Αιγαίο

Σαφές μήνυμα αποτροπής προς την Άγκυρα, αλλά και περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας – Ισραήλ, εξέπεμψαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Ισραηλινός ομόλογός του Ισραέλ Κατζ, κατά τη συνάντησή τους στο ελληνικό Πεντάγωνο, στον απόηχο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Η προειδοποίηση Κατζ για το Αιγαίο

Οι δηλώσεις της ισραηλινής πλευράς κινήθηκαν σε ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους, με τον Ισραέλ Κατζ – όπως και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες εβδομάδες νωρίτερα στα Ιερουσαλήμ – να απευθύνει έμμεση αλλά σαφή προειδοποίηση προς την Τουρκία, κάνοντας μάλιστα ρητή αναφορά και στο Αιγαίο Πέλαγος.

«Το Ισραήλ και η Ελλάδα δεν θα επιτρέψουν σε δυνάμεις που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα να εδραιώσουν τη θέση τους μέσω της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας ή των στρατιωτικών τους αντιπροσώπων – στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος ή οπουδήποτε αλλού», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσοι «ονειρεύονται την αναβίωση αυτοκρατοριών σε βάρος κυρίαρχων κρατών» θα βρεθούν απέναντι σε «μια αποφασιστική συμμαχία ελεύθερων και ισχυρών εθνών».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται αποσταθεροποιητικές πρακτικές που θέτουν υπό αμφισβήτηση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. «Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε και χωρίς να απειλεί οποιονδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ασπίδα του Αχιλλέα», drones και κυβερνοασφάλεια

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελληνικός αμυντικός «θόλος» και τα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα που αναμένεται να αποτελέσουν βασικό πυλώνα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Μεταξύ αυτών:

το κινητό αντιαεροπορικό σύστημα μικρού και μεσαίου βεληνεκούς Spyder,

το σύστημα μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας Barak MX,

το βαλλιστικό σύστημα David’s Sling,

το υπερσύγχρονο ραντάρ ELM-2084 MMR, με δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης εκατοντάδων στόχων.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν ήδη συσταθεί δύο επιτροπές με αντικείμενο τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων απόκτησης των νέων οπλικών συστημάτων, και βασική προϋπόθεση της ελληνικής πλευράς αποτελεί, μεταξύ άλλων, το κέντρο διοίκησης (command center) να φέρει ελληνική «σφραγίδα» κατασκευής.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης οι ισραηλινοί εκτοξευτές πυραύλων PULS, με στόχο - σύμφωνα με πληροφορίες - οι σχετικές υπογραφές να «πέσουν» εντός Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα κυβερνοασφάλειας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας με ισραηλινούς φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της αντιμετώπισης μη επανδρωμένων οχημάτων, κυρίως σε ό,τι αφορά επιθέσεις από σμήνη drones, αλλά και απειλές από ομάδες υποβρυχίων μη επανδρωμένων μέσων.

@flashgrofficial Οι αμυντικές σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ ενισχύονται. Στο τραπέζι βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η εκπαίδευση και η συνεκπαίδευση. Βίντεο/ρεπορτάζ : Δημήτρης Κρικέλας ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Συνεκπαίδευση σε Ελλάδα και Ισραήλ

Με την Αθήνα να επιδιώκει την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας και την αναβάθμιση της αμυντικής της τεχνογνωσίας, και το Ισραήλ να αναζητά βάθος στρατηγικών συνεργασιών και ασφαλές περιβάλλον για εκπαίδευση και συνεκπαίδευση, η συνάντηση Δένδια – Κάτζ πραγματοποιήθηκε με φόντο και το Πρόγραμμα Αμυντικής Συνεργασίας για το 2026.

Το πρόγραμμα, που υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες, περιλαμβάνει συνολικά 55 κοινές στρατιωτικές δραστηριότητες σε αέρα, στεριά και θάλασσα, εκ των οποίων 29 θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και 26 στο Ισραήλ.