Μητσοτάκης από την τριμερή στο Ισραήλ:Πύλη εισόδου του LNG η Ελλάδα - Μήνυμα Νετανιάχου σε Ερντογάν

Κυριάκος Μητσοτάκης, Μπέτζαμιν Νετανιάχου και Νίκος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του μετά από την τριμερή Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να στηρίξουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια.

«Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το LNG, μπορούμε επίσης να είμαστε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας» τόνισε στις δηλώσεις του Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως η συνεργασία ανάμεσα στις τρεις χώρες μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός επί τάπητος τέθηκε επίσης το ζήτημα της ασφαλούς ναυσιπλοϊας επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της Ελλάδας ως ηγέτιδα δύναμη στη ναυτιλία. Προανήγγειλε επίσης κοινές ασκήσεις ανάμεσα στην ακτοφυλακή των τριών χωρών.

Ο απεσταλμένος του Flash στο Ισραήλ, Σπύρος Μουρελάτος στην ανταπόκριση του για την τριμερή Σύνοδο Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου pic.twitter.com/spp55X5raS — Flash.gr (@flashgrofficial) December 22, 2025

«Δεν αναζητούμε αντιπαράθεση με κανέναν, αναζητούμε σταθερότητα και ειρήνη αλλά είμαστε δεσμευμένοι να υπερασπιστούμε τις χώρες μας» είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ερωτηθείς για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους οι τρεις χώρες. Νωρίτερα είχε τονίσει πως οι τρεις χώρες συνεργάζονται μεταξύ τους και στον τομέα της άμυνας «καθώς ο εχθρός είναι υπαρκτός», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας:

«Σε όσους φαντασιώνονται ότι θα εγκαθιδρύσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στη γη, λέω να το ξεχάσουν γιατί δεν πρόκειται να συμβεί» συμπλήρωσε φωτογραφίζοντας την Άγκυρα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επεσήμανε τη σημασία του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των ΗΠΑ για την συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή και στην Ανατολική Ευρώπη.

Ο απεσταλμένος του Flash στο Ισραήλ, Σπύρος Μουρελάτος, μεταδίδει το αυστηρό μήνυμα Νετανιάχου προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν pic.twitter.com/bM8Vpq3TzC — Flash.gr (@flashgrofficial) December 22, 2025

Νωρίτερα ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε βρεθεί στη Ραμάλα όπου συναντήθηκε με τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς επαναλαμβάνοντας την προσήλωση της Ελλάδας στην ειρήνη και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου.