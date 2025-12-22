Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ πριν από τη σύνοδο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, λίγο πριν από την έναρξη της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Για την επαφή των δύο ηγετών δεν δόθηκαν λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

Φωτο: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, στο πλαίσιο της επίσκεψής του σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ.

Ο Σπύρος Μουρελάτος αναλύει από την Ιερουσαλήμ την σημερινή τριήμερη Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και για το τι σημαίνει για την ευρύτερη περιοχή αλλά και την χώρα μας. Ρεπορτάζ/Βίντεο: Σπύρος Μουρελάτος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τις δηλώσεις του εξέφρασε τα συλλυπητήρια του προς τον Μαχμούντ Αμπάς για τους χιλιάδες νεκρούς της Γάζας, επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και υπενθύμισε ότι η χώρα μας έχει συμβάλει σε όλες τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της παλαιστινιακής αρχής και ελπίζω να εγκαθιδρύσουμε μια μακροχρόνια ειρήνη και άπαντες πρέπει να δείξουμε βούληση για συνεργασία» είπε ο κ. Μητσοτάκης - ο πρώτος πρωθυπουργός που φθάνει στη Ραμάλα έπειτα από την επίτευξη της εκεχειρίας.

Ο Μαχμούντ Αμπάς ευχαρίστησε την Ελλάδα για την έως τώρα στήριξη της προς τον λαό της Παλαιστίνης και επανέλαβε ότι στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του αμερικανικού σχεδίου θα πρέπει να αποσυρθούν όλες οι ισραηλινές δυνάμεις από την περιοχή.

Δείτε τις φωτογραφίες από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Αμπάς

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού